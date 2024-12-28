Avcılar'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir evden hırsızlık ihbarı üzerine başlattıkları çalışmada, çatıya çıkarak kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Üzerinde tablet, cep telefonu ve diğer hırsızlık malzemeleri ile geçersiz dolar bulunan şüpheli J.J.J.S. tutuklandı.
Avcılar'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık'ta Merkez Mahallesi'nde evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olayından ardından çatıya çıkarak kaçtığı anlaşılan şüpheli J.J.J.S. polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin üstünde ve sırt çantasında yapılan aramada, tablet, cep telefonu, saç düzleştirici ve geçersiz ibareli 8 tane 100 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen J.J.J.S. tutuklandı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel