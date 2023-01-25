Avcılar'da evde düşen yaşlı kadınları kurtarmak için seferber oldular

AVCILAR'da yaşlı iki kadın, yaşadıkları evde peş peşe yere düşünce çevreden yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Binadan güçlükle çıkarılan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ambarlı Mahallesi İhsanbey Sokak'taki bir binanın giriş katında oturan iki kadın, bulundukları evden "İmdat" diyerek yardım çağrısında bulundu. Yaşlı kadınların bakımına yardım eden komşusu Sema Uluç, eve girmek istedi. Ancak kapı içeriden kilitli olduğu için giremeyen kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri karşılayan Sema Uluç, kapıyı açamadığını, kendisine seslenerek yardım isteyen kadınların, bir süredir sesini duyamadığını ve hayatlarından endişe ettiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler kapıyı zorlayarak içeri giren ekipler, yaşlı kadınlara kısa sürede ulaşırken, kadınların peş peşe düştükleri ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden sonra hayati tehlikeleri olmadığı belirlenen Necla Teke (89) ile kardeşi Muazzez Düzova (83), ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Sedyede çıkarılan Necla Teke ile tekerlekli sandalyede çıkarılan Muazzez Düzova, kontrol amacıyla ambulansa taşınarak Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.