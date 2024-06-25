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Avcılar'da Emniyet Şeridinde Akrobatik Hareket Yapan Sürücüye İdari Para Cezası

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İstanbul Avcılar'da emniyet şeridinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Avcılar'da emniyet şeridinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 9 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, bir sürücünün TEM Kuzey Yol Tahtakale mevkisinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Motosikletin plakasından kimliği tespit edilen sürücü H.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü H.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridi ihlali", "seyir halinde akrobatik hareketler yapmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "sürücünün koruma başlığını kullanmaması" maddelerinden 9 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

H.K. hakkında ayrıca "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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