Avcılar'da Elektrik Panosunda Yangın: Esnaf Sorun Çözümü Bekliyor

AVCILAR'da kaldırımdaki elektrik panosu, peş peşe yaşanan patlamaların ardından alev aldı. Aynı noktada daha önce de iki kez yangın çıktığını belirten esnaf, soruna çözüm bulunmasını istedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Reşitpaşa Caddesi'ndeki binanın önündeki elektrik panosunda meydana geldi. Yapımı tamamlanan ve zemin katında iş yerleri açılan binanın elektrik panosundan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra panoda patlamalar yaşandı ve yangın çıktı. İş yeri sahibi, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

'MÜTEAHHİT BİNA RUHSATI ALMADIĞI İÇİN OLUYOR'

Aynı noktada üçüncü kez benzer bir olay yaşandığını belirten esnaf Devran Baran, "Geçen yangında 150 bin liralık makinemiz yandı. Bu normal değil. Müteahhit bina ruhsatı almadığı için oluyor" dedi.