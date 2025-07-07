Avcılar'da Elektrik Panosunda Yangın: Esnaf Sorun Çözümü Bekliyor

Avcılar'da Elektrik Panosunda Yangın: Esnaf Sorun Çözümü Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir elektrik panosundaki patlamalar sonucu yangın çıktı. Esnaf, aynı noktada daha önce de benzer olayların yaşandığını belirterek, müteahhitin bina ruhsatı almadığını iddia etti ve soruna çözüm bulunmasını istedi.

AVCILAR'da kaldırımdaki elektrik panosu, peş peşe yaşanan patlamaların ardından alev aldı. Aynı noktada daha önce de iki kez yangın çıktığını belirten esnaf, soruna çözüm bulunmasını istedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Reşitpaşa Caddesi'ndeki binanın önündeki elektrik panosunda meydana geldi. Yapımı tamamlanan ve zemin katında iş yerleri açılan binanın elektrik panosundan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra panoda patlamalar yaşandı ve yangın çıktı. İş yeri sahibi, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

'MÜTEAHHİT BİNA RUHSATI ALMADIĞI İÇİN OLUYOR'

Aynı noktada üçüncü kez benzer bir olay yaşandığını belirten esnaf Devran Baran, "Geçen yangında 150 bin liralık makinemiz yandı. Bu normal değil. Müteahhit bina ruhsatı almadığı için oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik

Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kötü haber! Durumu kritik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır

Özel jeti bile hazır! İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni yıldızını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.