AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR - Haberler

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AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'daki bir grup amatör tiyatrocu, Havuz Meydanı'nda bir araya gelerek, 'Dünya Tiyatro Günü'nü tanınmış isim ve sanatçıların özdeyişlerini seslendirerek kutladı.

AVCILAR'daki bir grup amatör tiyatrocu, Havuz Meydanı'nda bir araya gelerek, 'Dünya Tiyatro Günü'nü tanınmış isim ve sanatçıların özdeyişlerini seslendirerek kutladı.

Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı'nda Avcılar Kültür Sanat Derneği'nin öncülüğünde saat 15.00'te bir araya gelen amatör tiyatrocular, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet liderleri ve Türkiye ile dünyanın önde gelen tiyatro sanatçılarının bu sanat ve sanatçılara ilişkin özdeyişlerini tek tek ortaya gelerek okudu. Müzik ve şiir dinletilerinin yanı sıra yapılan basın açıklamasında koronavirüs salgını nedeniyle çok zor durumda kalan tiyatro ve tiyatroculara her kesimden destek verilmesi çağrısı yapıldı.

AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR

AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR

AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR

AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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