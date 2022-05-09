AVCILAR'DA DÜĞÜN SONRASI SOKAKTA KAVGA - Haberler

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AVCILAR'DA DÜĞÜN SONRASI SOKAKTA KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da bir düğün salonundan çıkan grup sokakta kavga etti.

AVCILAR'da bir düğün salonundan çıkan grup sokakta kavga etti.

Merkez Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Türkmenistanlı çiftin düğünün bitmesi ardından davetliler dağılırken, aralarında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sokağa taşan kavgaya kadınlar da karıştı. Bir birlerine tekme, tokat ve yumrukla saldıran grup arasındaki arbede birkaç dakika sürerken yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cep telefonu ile kaydedilen kavgada polisin geldiğini gören gruptakiler ara sokaklarda gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga, Düğün, Güncel, Haberler

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