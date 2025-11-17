Haberler

Avcılar'da Düğün Konvoyu Trafiği Kilitledi

Güncelleme:
Avcılar'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen düğün konvoyu, sürücülerin trafiği keserek yolu kapatmasına ve diğer araçların ilerleyişini etkileyerek sorun yaşanmasına sebep oldu. Konvoyda bulunanların müzik eşliğinde dans etmesi ve tehlikeli manevraları cep telefonu kameralarına yansıdı.

AVCILAR'da düğün konvoyunda bulunan araçların sürücüleri trafiği kesip yolu kapattı. Sürücülerin bazıları müzik eşliğinde araçlarını durdurup dans ettiği ve trafiğin durduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte tüm şeritleri kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki sürücüler, diğer araçların önüne geçerek trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Konvoyda bulunanlar zaman zaman üç şeriti de trafiğe kapattı. Diğer sürücülerin tepkisine aldırmayan konvoydaki sürücüler, bir süre daha bu şekilde yollarına devam etti. Konvoyda bulunanların tehlikeli hareketleri ve trafiğin yavaşlamasına neden oldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
