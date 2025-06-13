Avcılar'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

AVCILAR'da bir dairenin mutfağında patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde bulunan 1 kişi yaralanırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Tahtakale Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üstü katında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre dairenin mutfak bölümünde doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Patlamanın olduğu dairede yaşayan Mustafa Uçanoğlu yaralandı. Uçanoğlu, alt kat komşularını uyararak binadan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan daireyi söndürdü. Elinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Uçanoğlu ise sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Aynı sokakta oturan Mustafa Kozan, "Sabah ufak çaplı bir patlama oldu. Dışarıya çıktık, ambulans hala gelmedi, Bir saati geçti. 1 kişi yaralanmış. Doğalgaz sıkışmasından dolayı olmuş. İtfaiye yangını söndürdü" dedi.