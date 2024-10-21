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Avcılar'da Direksiyon Başında Fenalaşan Sürücü Kaza Yaptı

Avcılar'da Direksiyon Başında Fenalaşan Sürücü Kaza Yaptı
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Avcılar'da direksiyon başında fenalaşan otomobil sürücüsü Yasemen D., kontrolünü kaybederek iki park halindeki araca ve bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobil, park halindeki iki araca ardından da bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Yasemen D. yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi, İzci Sokak'ta meydana geldi. 34 MRB 06 plakalı otomobilin sürücüsü Yasemen D. direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki 34 GSL 10 ile 34 YP 8357 plakalı otomobile ardından da bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasemen D. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Avcılar Bahçe Kaza

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