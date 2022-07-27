Son dakika haberleri! Avcılar'da depodaki 4 kediyi itfaiye kurtardı

AVCILAR'da kullanılmayan bir depoda doğum yapan kedi ve 3 yavrusunu itfaiye kurtardı.

Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak'ta kullanılmayan bir depoya kırık pencereden girerek burada doğum yapan kedi ve 3 yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Pencerenin camını kırarak içeri merdiven indiren İtfaiye eri, anne kediyi kafesle üç yavrusunu ise avucunun içerisinde dışarı çıkardı. Anne kedi ve yavruları bir karton kutu içerisinde yan binanın bahçesine konuldu. Bu sırada annenin yavrularını yine depoya taşımaya çalıştığı dikkat çekti. Kırık pencere kapatılarak kedinin yavrularını götürmesi engellendi. Market çalışanı Müşerref Bezcioğlu, kurtarılan kedi ve yavrularına bakacaklarını söyledi.