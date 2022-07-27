Son dakika haberleri! Avcılar'da depodaki 4 kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Son dakika haberleri! Avcılar'da depodaki 4 kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Avcılar'da depodaki 4 kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika habere göre AVCILAR'da kullanılmayan bir depoda doğum yapan kedi ve 3 yavrusunu itfaiye kurtardı.

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AVCILAR'da kullanılmayan bir depoda doğum yapan kedi ve 3 yavrusunu itfaiye kurtardı.

Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak'ta kullanılmayan bir depoya kırık pencereden girerek burada doğum yapan kedi ve 3 yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Pencerenin camını kırarak içeri merdiven indiren İtfaiye eri, anne kediyi kafesle üç yavrusunu ise avucunun içerisinde dışarı çıkardı. Anne kedi ve yavruları bir karton kutu içerisinde yan binanın bahçesine konuldu. Bu sırada annenin yavrularını yine depoya taşımaya çalıştığı dikkat çekti. Kırık pencere kapatılarak kedinin yavrularını götürmesi engellendi. Market çalışanı Müşerref Bezcioğlu, kurtarılan kedi ve yavrularına bakacaklarını söyledi.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

İtfaiye kedi Güncel Haberler Son Dakika

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