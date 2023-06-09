AVCILAR'DA DENİZDE ÇIRPINDI, CANKURTARANLAR KURTARDI

AVCILAR'da denize girince çırpınan kişiyi plajda görevli cankurtaranlar kurtardı.

Denizköşkler Plajı'nda belirlenen alanın dışına çıktıktan sonra çırpınmaya başlayan bir kişiyi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) plaj kulesindeki görevli, cankurtaranları uyardı. Hemen harekete geçen cankurtaran Batuhan Nadir Bingöl, jet-ski ile denize açıldı. Bir cankurtaran da suya atlayarak çırpınan yabancı uyruklu kişiyi jet-skiye alarak sahile çıkardı. Yapılan kontrolde kurtarılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. İBB verilerine göre 2005 yılından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 67 bin 965 kişiye müdahale edilerek cankurtaranlar tarafından kurtarıldığını belirten Bingöl, "Herkesten can güvenlikleri açından cankurtaran olmayan bölgelerde denize girmemelerini, yapılan uyarıların dikkate alınmasını bekliyoruz" dedi. Cankurtaran Selin Taş da, 15 Mayıs'tan bu yana sahillerde görev yaptıklarını belirtirken, "Derinliği bilinmeyen sulara ve kayalık bölgelere balıklama atlamamasını, ailelerin çocuklarını gözlerinin önünden ayırmamalarını istiyoruz" diye konuştu.