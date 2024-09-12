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Avcılar'da Demir Korkuluklara Çarparak Ölüme Neden Olan Sürücü Yakalandı

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Avcılar'da demir korkulukların üzerinden atlayarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı. Kaza sonucu hayatını kaybeden kişi için soruşturma başlatıldı.

AVCILAR'da demir korkulukların üzerinden atlayarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen Aganazar Kulyyvev'e (33) çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Demir korkulukların üzerinden atlayıp yolun karşı tarafına geçmek isteyen Aganazar Kulyvev'e bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu, Kulyvev, havaya savrularak yere düştü. Sürücü yoluna devam edip kaçarken, çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aganazar Kulyvev'in hayatını kaybettiğini belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüyü yakalaak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan sürücüyü plaka bilgilerinden tespit etti. Araç, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunurken sürücü O.C.S. yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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