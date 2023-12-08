Avcılar'da Çukura Düşen Otomobilde Kadın Yaralandı

AVCILAR'da yolda oluşan çukura düşen otomobildeki kadın başını cama vurarak yaralandı.

Merkez Mahallesi, Berik Sokak'ta sabah saatlerinde yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken alanın çevresinde her hangi bir tedbir alınmayınca, havanın karanlık olması nedeniyle Rüştü Akkaya'nın kullandığı 16 GC 038 plakalı otomobil çukura düştü. Kazada otomobildeki Ayşe Buket Akkaya başını cama vurarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkaya, ambulansla Murat Kölünk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Rüştü Akkaya, "Eşimi işe götürmek için hemen yakındaki sokaktan ana caddeye çıkabilmemiz için Berik Sokak'a geldim. Sokak da karanlık. Eşim başını cama vurdu. Şimdi hastanede" dedi.