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Avcılar'da Çöpte Bulunan İki Yavru Köpek Üzüntü Yarattı

Avcılar'da Çöpte Bulunan İki Yavru Köpek Üzüntü Yarattı
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Avcılar'da bir çöp konteynerinde çuval içinde ölü bulunan iki yavru köpek, olayın üzerine polis ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Hayvanların boğularak öldürüldüğü değerlendiriliyor.

AVCILAR'da bir çöp konteynerinde çuval içinde öldürülmüş halde iki yavru köpek bulundu.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Firuzköy'deki Hasan Önel Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler temizlik yaptığı sırada konteyner içerisinde 2 çuval içerisinde öldürülmüş halde iki köpek buldu. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.Öldürülmüş haldeki köpekler polis ekiplerinin gözetiminde çuvallardan çıkarıldı. Boğularak öldürüldükleri değerlendirilen iki köpek Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri, köpekleri öldüren ve çuvala koyup çöpe atan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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