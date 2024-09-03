Avcılar'da çöpte bulunan bebeğin annesinin yalanı ortaya çıktı

AVCILAR'da evde dünyaya getirilen bebeğin çöpte bulunduğunu öne süren kişinin yalanı emniyetteki ifadesinde ortaya çıktı. Gözaltına alınan biri erkek 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesinde meydana geldi. Çöp kutusunun yanında bebek bulduğunu öne süren H.K., Esenyurt Devlet Hastanesine gitti. Erkek bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.K.'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenerek bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olumsuz bir durum tespit edemedi. Gözaltında tutulan H.K. ise bir süre sonra ifadesini değiştirdi. İddiaya göre H.K. yeni ifadesinde, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu S.N.'nın gayrimeşru başka bir ilişki sonucu hamile kaldığını ve bebeğin evde iki kadının yardımıyla doğduğunu söyledi. Doğumun ardından S.N. ile anlaşan H.K. bebeği hastaneye getirdiğini itiraf etti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber S.N. isimli kadınla doğuma yardımcı olan iki kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne S.N, bebeği hastaneye getiren H.K ve doğuma yardımcı olan 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.