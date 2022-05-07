AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da sokaktaki metal çöp konteynerini, iki kişinin yardımı ile çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da sokaktaki metal çöp konteynerini, iki kişinin yardımı ile çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Ambarlı Mahallesi'nde sokaktaki metal çöp konteyneri, 'çek çek' olarak bilinen motosiklete bağlı el arabasındaki çuvala yerleştirilerek çalındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Araştırmalar sonucunda çöp konteynerinin 17 yaşındaki Pakistan uyruklu R.A. tarafından çalındığı belirlendi. Çaldığı çöp konteynerini hurda olarak sattığı anlaşılan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edileceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar, Metal, Güncel, Haberler

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