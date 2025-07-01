Avcılar'da 'Çöp Ev' İfadesi ile Daire Tahliye Edildi

Avcılar'da 'Çöp Ev' İfadesi ile Daire Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir dairenin 'çöp ev' olarak kullanıldığı ihbarı üzerine yapılan denetimle eşyalar kamyona yüklendi. Daire sahipleri, komşu dairelerin satışa çıkarılmasına neden olduğunu ifade etti.

AVCILAR'da 4 katlı binanın ikinci katındaki dairenin 'çöp ev' olarak kullanıldığı iddiasıyla yapılan ihbarların ardından binaya giden ekipler, bahçe ve merdiven boşluklarına taşan eşyaları alarak daire içerisinin boşaltılması için süre verildi. Binadaki bazı dairelerin bu ev nedeniyle satışa çıkarıldığını söyleyen Yücel Kılıç, alıcıların durumu öğrenince almaktan vazgeçtiğini iddia etti.

Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin 'çöp eve' dönüştürüldüğü, daireye sığmayan eşya ve kıyafetlerin merdiven boşluğuyla bahçeye konulduğu belirtilerek şikayette bulunuldu. İhbar üzerine Avcılar Kaymakamlığı'nın koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, polis ve belediye ekiplerinden oluşan bir heyet oluşturuldu. Tebligatlara rağmen herhangi bir değişiklik olmaması üzerine adrese giden ekipler, evde kimsenin olmadığını belirledi. Binanın içi ve dışına yığılan çok miktarda giysi ve eşya kamyona yüklenerek taşındı.

EKİPLER EŞYA DOLU EVE GİRMEKTE ZORLANDI

Polisin telefonla ulaştığı ev sahibinin yakını, bir süre sonra adrese gelerek dairenin 'çöp ev' olmadığını savundu. Kapı açıldıktan sonra ekipler, eşya ve giysi yığınları nedeniyle eve girmekte zorlandı. Ev sahibinin yakını, içerideki eşyaların çöp olmadığını, kendilerine süre tanınması halinde daireyi tamamen boşaltacaklarını ifade etti. Bunun üzerine evin tahliyesi için ek süre verildi.

BU NEDENLE DAİRELERİ SATIŞA ÇIKARDILAR

Binanın yanında iş yeri bulunan Yücel Kılıç, eve komşu iki dairenin sahibinin bu durum nedeniyle evlerini satışa çıkardığını, ancak daireyi görmeye gelenlerin durumu öğrenince almaktan vazgeçtiğini iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Bursa'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da da büyük panik yarattı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Muhammed Yakut hayatını kaybetti

Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.