Avcılar'da Çocuklarla Kadın Arasında Top Tartışması Büyüdü

Avcılar'da Çocuklarla Kadın Arasında Top Tartışması Büyüdü
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Avcılar'da bir parkta oynayan çocukların topunun bir kadının bahçesine kaçması sonrasında yaşanan tartışmada, kadın elindeki çapa ile topu patlattı. Olay, çocuklar ve kadının yanı sıra kadının eşinin de müdahil olmasıyla daha da gerginleşti.

AVCILAR'da bir parkta oynayan çocukların bahçeye kaçan topuna sinirlenen kadın ile çocuklar arasında tartışma yaşandı. Çocukların toplarını geri istediği sırada kadın elindeki çapayla topu patlattı. Çocuklara küfür eden ve elindeki taşı atan kadınla çocuklar arasındaki tartışmaya çok geçmeden kadının eşi de dahil oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Firuzköy Mahallesi Malkoç Sokak'ta bulunan Deliorman Parkı'nda dün akşam saatlerinde futbol oynayan çocukların topu yakındaki bir evin bahçesine kaçtı.Elinde çapa bulunan kadın, iddiaya göre defalarca uyardığı çocukların toplarının bahçeye kaçmasına sinirlenerek küfür etti. Çocukların ısrarına rağmen topu vermeyen kadın, çocuklara eline aldığı dalı attı. Çocuklardan biri "Topa bir şey olursa evini yıkarız" sözüne sinirlenen kadın küfür etti. Kadın bahçeye kaçan topu patlatırken, kadının eşi ise, çocuklara toplarını geri verdi. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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