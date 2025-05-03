Avcılar'da Çocuklarla Kadın Arasında Top Tartışması Büyüdü

Firuzköy Mahallesi Malkoç Sokak'ta bulunan Deliorman Parkı'nda dün akşam saatlerinde futbol oynayan çocukların topu yakındaki bir evin bahçesine kaçtı.Elinde çapa bulunan kadın, iddiaya göre defalarca uyardığı çocukların toplarının bahçeye kaçmasına sinirlenerek küfür etti. Çocukların ısrarına rağmen topu vermeyen kadın, çocuklara eline aldığı dalı attı. Çocuklardan biri "Topa bir şey olursa evini yıkarız" sözüne sinirlenen kadın küfür etti. Kadın bahçeye kaçan topu patlatırken, kadının eşi ise, çocuklara toplarını geri verdi. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel