Avcılar'da Çocuk Takibi İddiası ve Dizüstü Bilgisayar Araştırması

Güncelleme:
Avcılar'da bir çocuğun servis beklerken takip edildiği iddiaları üzerine başlatılan incelemede, şüpheli B.K'nın çalınan dizüstü bilgisayarı bulmak için güvenlik kameralarını araştırdığı belirlendi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihangir Mahallesi'nde bir çocuğun şüpheli tarafından takip edildiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri B.K'yi (24) gözaltına aldı.

B.K. emniyetteki ifadesinde, amcasına ait dizüstü bilgisayarın çalındığını ve bundan dolayı sokakta güvenlik kamerası araştırdığını, kadının üzerine doğru koşması üzerine korkup durumu anlatmaya çalıştığını, sonrasında oradan uzaklaştığını söyledi.

Çocuğun annesiyle yapılan görüşmede, okula gitmek için kızı sokakta servis beklediği sırada şüpheli bir erkek şahsın etrafa bakındığını gördüğünü, dışarı çıkarak bu kişiyi kovaladığını, sonrasında konuştuğu şahsın kendisine dolandırıldığı için güvenlik kamerası baktığını söylediği belirtildi.

Çocuğun ailesi ve B.K, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
