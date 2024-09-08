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Avcılar'da Çocuk Şenliği Düzenlendi

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Avcılar Kaymakamlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması öncesi çocuklar için şenlik düzenledi. Şenlikte, ailesi olmayan çocuklar doyasıya eğlendi, dans etti ve şarkılar söyledi.

AVCILAR Kaymakamlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlması öncesi, çocuklar için şenlik düzenledi. Ailesi olmayan çocuklar için düzenlenen şenlikte, 3-13 yaş arasındaki çocuklar doyasıya eğlendi, dans edip şarkılar söyledi.

Çocuk Şenliği, Ambarlı sahilindeki kır bahçesinde yapıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile 'Umudun Atölyesi' sivil toplum kuruluşunun organize ettiği şenlik, çeşitli kişi ve kuruluşlarının da katkılarıyla düzenlendi. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla düzenlenen şenlikte 3-13 yaşları arasındaki çocuklar doyasıya eğlendi. Şarkılar söyleyen, dans eden çocuklar gün boyunca etkinliklerin keyfini çıkardı.

'GÜZEL BİR GÜN GEÇİRMELERİNİ İSTEDİK'

Amaçlarının çocukların stresten uzak keyifli vaklit geçirmeleri olduğunu söyleyen Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve 'Umudun Atölyesi' isimli sivil toplum kuruluşuyla birlikte bugün ilçemize Filistin'den Suriye'den ve kendi vatandaşlarımızdan anne ve babasını kaybetmiş öksüz ve yetim çocuklarımızı okulların açılmasından önce biraraya getirmek, kaynaşmalarını sağlamak, stresten uzak oyun ortamında eğlenmelerini sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik. Katılımlarından dolayı vermiş oldukları destekten dolayı tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklar ülkemizin geleceği. Uzak coğrafyalardan da gelmiş olsalar yaşadıkları sıkıntıları bir parça unutup, güzel bir gün geçirmelerini istedik. Çocuklar için her şey onlara değer. Yeni başlayacak eğitim öğretim yılının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz' şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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