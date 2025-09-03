Avcılar'da Cip, Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

AVCILAR D-100 Karayolu'nda yan yola girmek için ani manevra yapan cip, motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Denizköşkler Mahallesi geçişinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden 34 MLD 976 plakalı cip, yan yola girmek için ani manevra yaparak sağ şeritteki 34 HAJ 361 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet bariyere çarpıp sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Aracın yolcu koltuğunda oturan kişi ile ağır yaralandığı anlaşılan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.