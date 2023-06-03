Avcılar'da çıkan yangında bir vatandaş balkondan atladı

Avcılar'da 4 katlı binanın dördüncü katında çıkan yangında bir vatandaş karşı binanın balkonuna atladı. Şahıs, yaralanırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Avcılar ilçesi Kalender Sokak'ta 4 katlı binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangın diğer katlara sirayet etmeden söndürdü. Yangın sırasında ise yan binanın balkonuna atlayarak yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin konuşan sokak sakini Ferhat Polat, "Biz alt katta oturuyoruz. Karşı binadan bağrışmalar olduğunu duyduk. Yangın var diye bağırıyorlar. Üst katta birisi ile annesi bundan yarım saat önce de kavga etmişti. Komşuların iddiasına göre evi şahıs yakmış. Yangından biz binadan çıktık. Şahıs evin içindeydi. Oradan karşı binanın balkonuna atlayarak kurtuldu. Yangından sonra komşular itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri ile polis ve ambulans da buraya geldi. Yaralanan kişiyi alıp götürdüler" dedi. - İSTANBUL