AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ - Haberler

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AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da çiğköfteciye gelen bir kişi sipariş verdikten sonra işyeri sahibine tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı.

AVCILAR'da çiğköfteciye gelen bir kişi sipariş verdikten sonra işyeri sahibine tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü Avcılar Ispartakule'deki çiğköftecide meydana geldi. İşyerine gelerek sipariş veren kimliği belirsiz kişi bir süre bekledikten sonra belinden çıkardığı tabanca ile burayı işleten Burak Demir'e iki el ateş etti. Demir, bacağından yaralanırken saldırgan kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı ilk tespitlerde yaralanan Burak Demir'in bazı kişilerle arasında sorun bulunduğu, saldırının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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