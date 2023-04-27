Avcılar'da çatlaklarla dolu binanın bulunduğu sokakta korku

AVCILAR'da 1 ay önce boşaltılan 4 katlı bina tehlike saçıyor. Kolon, kiriş ve duvarlarında derin çatlaklar bulunan 40 yıllık Pehlivan Apartmanı'nın bulunduğu sokakta oturanlar tedirginlik içinde. Daire sakinlerinin henüz anlaşamadığı için yıkımına başlanamayan binadan zaman zaman beton parçaları düşürüyor. Mahalle sakinlerinden Gülsen Önder, "Her an üstümüze yıkılacak diye korkuyla oturuyoruz. Bina çatlamış, ikiye ayrılmış. Hala bu binayı böyle tutuyorlar. Niye bu binayı bekletiyorlar anlamadım" dedi.

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan dıştan bakıldığında derin çatlaklıkları rahatlıkla görülen, balkonlarındaki betonları ve sıvaları dökülen korozyona uğrayan demirleri açığa çıkan 4 katlı Pehlivan Apartmanı çevrede korkuya neden oluyor. Daire sahiplerinin sağlam olduğunu savunarak boşaltılmasına ve yenilenmesine karşı çıktığı binadan karot örnekleri alındı. Bazı bina sakinlerinin itirazları nedeniyle işlemler ağır ilerlerken düzenlenen raporda binanın riskli olduğu belirtildi.

BİNANIN 15 TEMMUZ'A KADAR YIKILMASI GEREKİYOR

"HER AN ÜSTÜMÜZE YIKILACAK KORKUSU YAŞIYORUZ"

BİNANIN DURUMU

Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sözkonusu bina ile ilgili başvuru geçen Şubat ayında yapıldı, binanın işlemleri ise, geçen Şubat ayında tamamlandı. Dosyası Şehircilik ve İmar Müdürlüğü'ne giden Pehlivan Apartmanı'ndaki daire sahiplerinin rapora itiraz için 15 günlük süresi bulunuyor. 90 günlük yasal süre içerisinde binanın yıkılması gerekiyor. Binanın kentsel dönüşüme girmesi ve uzlaşamayan müteahhit ile daire sahiplerinin itirazı halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girerek inceleme yaparak bir rapor hazırlaması bekleniyor. Hiçbir itiraz olmaması ve binanın 90 günlük sürenin sona erdiği 15 Temmuz 2023'e kadar yıkılmaması halinde, belediyenin binayı yıktıracağı, yıkım bedelini ise, ev sahiplerinden tahsil yoluna gideceği kaydedildi.