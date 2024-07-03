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Avcılar'da Bozuk Tavuk Eti Deposu Bulundu

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Avcılar'da yapılan ihbar üzerine yaklaşık yarım ton bozuk tavuk eti bulunan depo ortaya çıkarıldı. Tavuk ürünleri imha edilirken, depo mühürlendi.

AVCILAR'da, çevreden ağır koku geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine verilen adrese giden ekipler, yaklaşık yarım ton bozuk, kokmuş ve renk değiştirmiş tavuk eti deposunu ortaya çıkardı. Tavuk ürünleri toplanarak imha edilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen depo mühürlendi.

Yeşilkent Mahallesi G217 Sokak'taki bir iş yerinin çevresinden ağır koku geldiği ihbarını alan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adresi kontrol etti. Yabancı uyruklu Abdullah Elhamra tarafından kiralanan ve içinde soğutucuların bulunduğu depoda istiflenmiş, kasalar içerisinde yaklaşık 500 kilo ağırlığında üzerinde son kullanma tarihi bulunmayan, bir bölümü morarmış veya renk değiştirmiş tavuk ve tavuk ürünleri olduğu tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekip istedi. İki kurumdan görevliler tümü bozuk, sağlığa elverişsiz olduğu ve ağır koku yaydığı tespit edilen tavuk ve tavuk ürünlerinin buradan alınarak uygun yerde gömülmesine karar verdi. Belediyeye ait kamyona yüklenen tavuk etleri Fen İşleri Müdürlüğü'nce belirlenen alanda açılan derin çukura dökülerek üstü kapatılırken, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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