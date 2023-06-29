Avcılar'da Boşanma Aşamasındaki Kişi İntihar Etmek İstedi

Avcılar'da boşanma aşamasında olan bir kişi, evde tek başına olduğu sırada başına tabanca ile ateş ederek intihar etmek istedi. Polis ekipleri, yaralıya ulaşmak için kapıyı kırmak için çekiç, satır ve tekme kullanmak zorunda kaldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.