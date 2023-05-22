Avcılar'da boş dairede korkutan yangın

AVCILAR'da 6 katlı binanın boş bulunan 6. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, D-100 Karayolu, yan yolda meydana geldi. 6 katlı binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yanan binanın bitişiğinde bulunan bina da yangından dolayı zarar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle yan yol trafiğe kapatıldı. Yangının çıktığı binanın bitişiğinde oturan Turan Murat, Turan Murat, "Yaklaşık yarım saat önce başladı yangın. Yan binada yabancı uyruklu insanlar vardı. Herhalde onlar yangın çıkardı. Daha sonra İstanbul İtfaiyesi yetişti. Yangını söndürdüler yarım saat içinde. Bizim binaya da baya sıkıntı verdi. Az daha bizim çatımız yanıyordu. Allah kurtardı. 20-30 kişi kalıyor burada" dedi. Aynı binada oturan İsmet Azapoğlu ise, "İkinci kattan, son kata malzeme çekiyordum. Arkadaşlara yardım etmek için. Birden oradan duman çıktı. Duman çıkınca itfaiyeyi aradım. Başladı yanmaya" dedi.