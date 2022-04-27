AVCILAR'DA BOŞ BİNADA YANGIN

AVCILAR'da sahibi öldükten sonra evsizlerin barınağı haline gelen boş bir evde yangın çıktı.

Isınmak için yakılan ateşten kaynaklandığı belirtilen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

MAHALLELİ EVİN YIKILMASINI İSTEDİ

Mahalle esnafı Hasan Basri, ev sahibinin 5 yıl önce öldüğünü, mirasçıların mahkemelik olduğunu belirterek "Uzun süre boş kalan ev adeta yağmalandı. Evde barınan evsiz ve madde bağımlılarının yangına neden olabileceğini düşünüyorum. Mahalleliler olarak evin en kısa sürede yıkılmasını istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel