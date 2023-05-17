AVCILAR'DA BÖREKÇİDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA

AVCILAR'da börekçi dükkanının kepenklerini zorlayarak içeri giren yabancı uyruklu iki çocuk bir miktar para ve cep telefonu çaldı.

AVCILAR'da börekçi dükkanının kepenklerini zorlayarak içeri giren yabancı uyruklu iki çocuk bir miktar para ve cep telefonu çaldı. Şüpheliler, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Tahtakale'deki Mahmut Dağ'a ait börekçiye önceki gün saat 23.00 sıralarında 11-12 yaşlarında iki çocuk girdi. Kepenkleri zorlayarak içeri giren şüpheliler, kasaya yöneldikten sonra buradaki 550 lirayı ve cep telefonunu çaldı. Sabah gelen iş yeri sahibi Mahmut Dağ, durumu fark ederek polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli iki çocuk hakkında çalışma başlattı.

Mahmut Dağ, çocukların hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Dağ, gelen ihbar üzerine bulduğu şüphelileri polise teslim etti. Dağ, Burası site içerisinde. Güvenlik görevlisi olmasına rağmen kepenkleri zorlayarak içeri girmişler. 3 dakika kadar içeride kalmışlar. Yabancı uyruklu iki çocuk, yanlarındaki bir banka kartını da pos cihazımıza takarak kullanmak istemiş. Ancak, başaramamışlar. Polis geldi, babalarını da bulup çağırdı. Çocuk hırsızlar. Bunlara yasalar da bir şey yapamıyor dedi.