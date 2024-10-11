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Avcılar'da Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Avcılar'da Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Avcılar'da bir apartmandan bisiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sabah saatlerinde gerçekleşti ve polis hırsızı yakalamak için inceleme başlattı.

AVCILAR'da bir apartmana giren şüpheli bodrum katta bulunan bisikleti çaldı. Şüphelinin bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşpala Mahallesi'nde bir apartmandan 7 Ekim Pazartesi günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında bisiklet çalındı. Apartmanın önüne gelen bir kişi, kapalı olan kapıyı tuşlayarak açtı ve doğrudan bodrum kata indi. Kısa süre bodrum katta kalan şüpheli, elinde bisikletle yukarı çıktı. Şüpheli taşıyarak dışarı çıkardığı bisiklete binerek uzaklaştı. Apartman sakinleri sabah uyandıklarında bisikletin çalındığını fark etti. Emniyete şikayette bulunuldu. Polis apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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