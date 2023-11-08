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Avcılar'da bir motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Avcılar'da yaşayan Abdülhamid Akdağ'ın park ettiği motosikletin çalındığı an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.