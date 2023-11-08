Avcılar'da bir motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Avcılar'da yaşayan Abdülhamid Akdağ'ın park ettiği motosikletin çalındığı an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Avcılar'da bir motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde yaşayan Abdülhamid Akdağ, park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekipler motosikleti çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin direksiyon kilidini kırdığı motosiklete binerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: AA / Güncel