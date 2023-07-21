Avcılar'da bir apartmanın giriş katında bulunan hediyelik eşya dükkanında çıkan yangında mahsur kalan birisi çocuk üç kişi kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Avcılar'da bir iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Avcılar'da bir apartmanın giriş katında bulunan hediyelik eşya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan birisi çocuk üç kişi kurtarıldı.

Avcılar Denizköşkler Reşit Paşa Caddesinde saat 16.00 sıralarında 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride kalan iki kadın ve bir çocuğu kurtarırken yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Kurtarılan vatandaşlardan birisi tedbir amaçlı ambulansa alındı.

Maddi hasara sebep olan yangınla ilgili inceleme sürüyor.