Avcılar'da Bir Binanın Demir Bahçe Kapısı Çalındı

AVCILAR'da bir binanın girişindeki demir bahçe kapısı çalındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, binada iş yeri olan Engin Yüncü hırsızlığa tepki göstererek, Satsa 50 lira eder. Yenisini taktırmaya kalksak 2 bin lira dedi.

Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir binanın demir bahçe kapısı 10 Ocak Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında çalındı. Binanın önüne gelen bir şüpheli yanındaki çocuğa gözcülük yaptırdı ve bir süre binanın önünde oyalandı. Daha sonra vidalı demir kapıyı zorlayarak bağlantı yerlerinden çıkarttı. Şüpheli, demir kapıyı alarak uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Binada yaşayanlar sabah kapıyı yerinde bulamayınca güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

SATMAYA KALKSA PARA ETMEZ

Binada iş yeri bulunan Engün Yüncü, İşyerini kapatmamızdan kısa süre sonra geliyor. Ben 10 senedir buradayım. Çok şaşırıyorum. İnsanlar bu kadar mı düşmüş Polise gidip şikayetçi olmadım. Satmaya kalksa para etmez. Satsa satsa 50 lira eder. Ağır değil. Biz yenisini taktırmaya kalksak nereden bakarsanız bin 500 iki bin lira dedi.