Avcılar'da binanın tutuşan plastik kaplamasına sürahiyle su dökerek müdahale

AVCILAR'da bir binanın plastik yalıtım malzemesi ile kaplı dış cephesinde klima hattının kısa devre yapması sonucu çıktığı öne sürülen yangın paniğe neden oldu. Üst katta oturan bir kişi şişe ve sürahilerle su dökerek tutuşan plastik kaplamalara müdahale etti. Bina sakinleri yangına neden olduğunu öne sürdükleri kiracılara tepki gösterdi.

Yangın, Denizköşkler Mahallesi Gelincik Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Birkaç gün önce dış kabloları değiştirilen ve diğer odalara da soğuk hava vermesi için düzenleme yapılan klimanın hemen yanındaki binanın plastik dış cephe kaplamaları tutuştu. Üst kattaki komşular hemen bir alt kata inerek balkondan şişelerdeki ve sürahiye doldurdukları suyu yanan plastik kaplamalara dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Durumun bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tutuşan plastik kaplamaları söktü. İncelemeler sonucunda ilk belirlemelere göre, yangının elektrik donanımdan kaynaklandığı belirtildi.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR