Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü - Haberler

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Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü.

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü.

Denizköşkler Mahallesi Serezli Sokak'ta bitişiğinde inşaat yapılan 4 katlı apartmanın girişindeki merdivenler yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, apartmanda başka bir hasar belirlenemedi.

Öte yandan, binanın bitişiğindeki inşaatın temelinin kazıldığı görüldü.

Belediye ekiplerince binada detaylı araştırma yapılacak.

Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü

Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü

Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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