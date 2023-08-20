AVCILAR'DA BİNADAN DIŞ CEPHE KAPLAMASININ PARÇALARI DÖKÜLDÜ

AVCILAR'da, bir binanın üçüncü katındaki penceresinin kenarlarındaki ve balkonundaki dış cephe kaplamasının parçaları döküldü. Binanın önündeki kaldırım, yaya geçişine kapatıldı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. kat penceresi ile balkonundan, dün saat 21.00 sıralarında, dış cephe kaplamasının parçaları döküldü. Kaplamaların döküldüğü sırada kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması faciayı önledi. Çevre sakinleri tarafından itfaiye ekipleri ile Avcılar Belediyesi'ne haber verildi. İtfaiye ekipleri, düşme tehlikesi olan beton parçalarını temizledi. Belediye ekipleri ise, şerit çekip güvenlik önlemi alarak kaldırımı yaya geçişine kapattı. Avcılar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından binada incelemeyapılacağı öğrenildi.