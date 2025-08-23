Avcılar'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Avcılar'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Tahtakale Mahallesi Emir Sokak'ta akşam saatlerinde Nurullah O. ile İlker S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada sırtından bıçaklanan Nurullah O. ağır yaralandı. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan İlker S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.