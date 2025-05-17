Avcılar'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Avcılar'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
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Avcılar'da parkta başlayan bir kavga, internet kafede bıçaklı çatışmaya dönüştü. İki grup arasındaki tartışmada 2 kişi yaralanırken, olay yerinde 3 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.

AVCILAR'da iki grup arasında parkta başlayan internet kafede devam eden bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Mayıs'ta akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; parkta başlayarak sokakta bulunan internet kafede devam eden, iki grup arasındaki tartışma sokağa taştı. 3 kişilik arkadaş grubunun 2 kişiyle tartışması büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bacağından bir kişi ise kasığından bıçaklanarak yere yığıldı. Bıçaklı kavgayı görenler tarafları ayırırken 3 kişi olay yerinden kaçtı. Yaralılara müdahale eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, internet kafenin önünde bir grubun beklediği ve diğer grubun da yürüyerek olay yerine geldiği anlar yer alıyor. İki taraf arasında yaşanan kısa bir tartışmanın ardından üstünde beyaz bir gömlek bulunan şüphelinin yumruk atmasıyla kavganın başladığı görülüyor. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran gruptakilerden 3 kişinin bıçakla karşı tarafa saldırdığı görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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