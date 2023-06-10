Avcılar'da Beton Mikseri ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

AVCILAR'da aynı yönde giden beton mikserine montu takılan motosikletli D-100 karayolunda metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Avcılar'da saat 10.30 sıralarında Büyükçekmece yönünde ilerleyen 34 GDA 149 plakalı motosiklet sürücüsü Enes Zaimi, aynı yöndeki Adem Bala yönetimindeki 34 ZL 4255 plakalı beton mikserinin yanında ilerlemeye başladı. Seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün rüzgardan şişen montunun kolu beton mikserine takıldı. Kontrolden çıkan motosiklet D-100 ile yan yolu ayıran demir bariyerlere takılarak durdu, Enes Zaimi ise takılan montu nedeniyle yolda sürüklendi. Yaklaşık 15 metre yerde sürüklenen motosikletli montun yırtılması ancak durabildi. Olanlardan habersiz yola devam eden Adem Bala, diğer sürücülerin uyarısı üzerine yaklaşık 100 metre sonra durdu. Ağır yaralanan Enes Zaimi, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan 10 dakika önce yaralı Enes Zaimi ile Beylikdüzü'nde sigara içtiklerini söyleyen bir arkadaşı, İşim var gitmem gerek dedikten sonra ayrıldıklarını belirterek, trafikte ilerleyen diğer sürücülerin motosikletleri kullananların birer can olduğunu unutmamaları ve ona göre dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.