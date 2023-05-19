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Avcılar'da bankadan hırsızlık girişimi

Avcılar'da bankadan hırsızlık girişimi

Güncel Haberler

Avcılar'da, bitişikteki dükkanın duvarını kırıp girdikleri banka şubesinden hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliler, alarmın çalması üzerine kaçtı.

Avcılar'da, bitişikteki dükkanın duvarını kırıp girdikleri banka şubesinden hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliler, alarmın çalması üzerine kaçtı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki boş dükkana giren şüpheliler, duvarı kırarak bitişikteki özel bir bankanın şubesine girdi.

Bankanın alarmının çalması üzerine panikleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bankada inceleme yaptı. Herhangi bir şey çalınmadığını belirleyen ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Avcılar Banka Güncel Haberler

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