Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı

AVCILAR'da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı.

AVCILAR'da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Babasının tekmeler savurmasıyla köpekler uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.40 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde yaşandı. Aziz Karadağ, okul servisine bindireceği 8 yaşındaki oğlu Ömer ile yaşadıkları sitenin önünde beklemeye başladı. Sokak köpekleri, bir anda çocuğa saldırdı. Köpeklerden kaçan çocuk korkuyla babasının arkasına saklanırken, babası köpeklere doğru tekmeler savurdu. Köpekler daha sonra baba-oğuldan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.


Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı

Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title