Avcılar'da Atık Toplama Gemisinde Yangın Çıktı
Ambarlı açıklarında seyreden atık toplama gemisinde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve gemide hasar meydana geldi.
Avcılar'da, Ambarlı açıklarındaki bir gemide çıkan yangında hasar meydana geldi.
Ambarlı Limanı açıklarında seyreden, atık toplama gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle gemide hasar oluştu.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel