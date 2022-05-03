Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da atık malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geri dönüşüm için toplanan atık malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.