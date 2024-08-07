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Avcılar'da Atık Kağıt Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

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Avcılar'da bulunan atık kağıt dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki tesislere sıçramadan söndürüldü.

AVCILAR'da atık kağıt dönüşüm tesisinde çıkan yangın 3 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Avcılar, Firuzköy Mahallesi Bağlarıçi Caddesi üzerinde bulunan atık kağıt dönüşüm tesisinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, alevlerin çevredeki tesislere sıçrama ihtimaline karşı Beylikdüzü ve Esenyurt itfaiye ekipleri de destek verdi. Yoğun duman altında söndürme çalışmaları yapan ekiplere, tesiste çalışan işçiler de yardım etti. Ölen ve yaralanan olmayan yangın, çevredeki tesislere sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan, dün akşam saatlerinde yine Firuzköy Mahallesi'nde bir başka geri dönüşüm tesisinde yangın çıkmış ve söndürülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Avcılar İtfaiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

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