Avcılar'da Atatürk anıtına zarar veren şüpheli yakalandı Güncel Haberler Avcılar'da Atatürk anıtına zarar veren kişi gözaltına alındı. Avcılar'da Atatürk anıtına zarar veren kişi gözaltına alındı. Avcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün saat 17.00 sıralarında ilçemiz Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan Atatürk anıtına zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs olay yerinden güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır." Kaynak: AA / Güncel Mustafa Kemal Atatürk Avcılar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Avcılar'da Atatürk anıtına zarar veren şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.