Avcılar'da Atatürk anıtına zarar veren şüpheli yakalandı
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Avcılar'da Atatürk anıtına zarar veren kişi gözaltına alındı.
Avcılar'da Atatürk anıtına zarar veren kişi gözaltına alındı.
Avcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün saat 17.00 sıralarında ilçemiz Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan Atatürk anıtına zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs olay yerinden güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır."
Kaynak: AA / Güncel