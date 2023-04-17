AVCILAR'DA ARKASINDAN YANAŞTI, CEBİNDEKİ TELEFONU ALIP KAÇTI

AVCILAR'da 5 aylık hamile olan Yağmur Şeneroğlu, bebek arabasıyla yürüdüğü sırada, arkasından sessizce yanaşan şüpheli cebindeki cep telefonunu alarka kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tahtakale Mahallesi Buse Sokak'ta 10 Nisan'da saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Hastaneye gitmek için evden çıkan 5 aylık hamile Yağmur Şeneroğlu, bebek arabasındaki 2 yaşındaki kızı ile kaldırımda ilerlerken arkasından sessizce yanaşan şüpheli, Şeneroğlu'nun cebindeki telefonu alarak uzaklaştı. Saniyeler sonra telefonunun çalındığını farkeden kadın, şüphelinin peşinden gitti.

"DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYOR ARTIK" Telefonu çalınan Yağmur Şeneroğlu'nun yakını Servet Şeneroğlu, "Hastaneye gitmek için evden çıkıyor, kayınpederi onları arabasıyla hastaneye götürecekti. Kamera kaydına baktık. Takip ediyor, yaklaşıp cebinden telefonu alıyor. Emniyete gittik. Şahintepe ve Güvercintepe mahallelerinde son bir haftadır benzer olaylar olmuş. Yengem korktuğu için hastaneye gidemiyor. Dışarı çıkmaya korkuyor artık" ifadelerini kullandı. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.