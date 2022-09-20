Avcılar'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu Güncel Haberler Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu. Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu. Alınan bilgiye göre, Şükrübey metrobüs durağında bir metrobüs arızalandı. Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti. Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi metrobüse binmek için duraklarda bekledi. Güncel Kaynak: AA / İrem Demir Tragger Avcılar Güncel Haberler

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