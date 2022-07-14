Avcılar'da arızalanan metrobüs seferlerde aksamaya yol açtı - Haberler

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Avcılar'da arızalanan metrobüs seferlerde aksamaya yol açtı

AA - Fatih Çakmak - Güncel
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Avcılar'da arızalanan metrobüs seferlerde aksamaya yol açtı

İstanbul Avcılar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

İstanbul Avcılar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Avcılar durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motorundan duman çıkmaya başladı. Metrobüs sürücüsü, yolcuları araçtan indirdikten sonra yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Arızalı araç, olay yerine gelen teknik ekiplerin çalışmalarının ardından çekildi.

Metrobüs arızası dolayısıyla seferlerde bir süre aksama yaşandı, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

AA / Fatih Çakmak - Güncel

Beylikdüzü Tragger Avcılar Güncel Haberler

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