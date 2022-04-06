AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİRİYORDU; 12 CEP TELEFONU VE 8 BİN 400 TL ÇALDI - Haberler

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AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİRİYORDU; 12 CEP TELEFONU VE 8 BİN 400 TL ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİRİYORDU; 12 CEP TELEFONU VE 8 BİN 400 TL ÇALDI

AVCILAR'da 5 evden 12 cep telefonu, tablet ve 8 bin 400 TL para çaldığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da 5 evden 12 cep telefonu, tablet ve 8 bin 400 TL para çaldığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Avcılar'da farklı tarihlerde 5 ayrı evden, 12 cep telefonu, tablet ve 8 bin 400 TL'nin çalındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı inceleme başlatırken güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonucu görüntülerde genellikle park halindeki araçların üzerine çıkarak binalara daha kolay tırmanan şüphelinin eşkal bilgileri tespit edildi. Yabancı uyruklu A.M. Avcılar  Yeşilkent Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİRİYORDU; 12 CEP TELEFONU VE 8 BİN 400 TL ÇALDI

AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİRİYORDU; 12 CEP TELEFONU VE 8 BİN 400 TL ÇALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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