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Avcılar'da araca silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Avcılar'da araca silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir kişi, aracına silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, polis olay yerinde delil topladı ve saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar'da bir kişi, aracına silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda 34 ESH 807 plakalı hafif ticari aracıyla ilerleyen S.C. (27), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla çapraz ateşe tutuldu.

Saldırganlara silahla karşılık veren S.C, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.C, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil toplayan polis, çok sayıda boş kovan buldu.

Saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Avcılar Güncel Haberler

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