Avcılar'da araca silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir kişi, aracına silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, polis olay yerinde delil topladı ve saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.